Brigitte Sfat si Florin Pastrama si-au dat frau liber sentimentelor. S-au sarutat la Ferma, in fata tuturor. „Nu imi vine sa cred”

Dupa ce s-au tachinat cateva zile, Florin Pastrama si Brigitte si-au dat frau liber pasiunii si nu au mai tinut cont de nimic. In editia de joi seara, 21 martie, cei doi au dormit in acelasi pat, s-au imbratisat si s-au sarutat sub privirile uimite ale celor din jur.

De altfel, imaginilie incendiare cu cei doi vor continua si marti, 26 martie, cand ceilalti concurenti isi vor spune parerea cu privire la idila dintre cei doi. „Pe bune? Bro, nu imi vine sa cred asa ceva”, spune Catalin Morosanu.

Situatia a scapat de sub control la Ferma. Florin Pastrama este hotarat sa o cucereasca pe Brigitte si nu ezita sa aiba momente tandre cu aceasta in fata celorlalti colegi. Iubitul brunetei insa, recunoaste ca nu se astepta ca aceasta sa le puna relatia in pericol.

Corneliu, iubitul lui Brigitte a avut prima reactie, inainte insa sa vada sarutul pasional dintre Brigitte si pastrama. Acesta locuieste momentan in casa din Pipera a lui Brigitte si are grija de cei doi copii ai ei, Robert si Sarah. „Sunt scarbit si uimit de situatia in care m-a pus Brigitte. Nu am vorbit cu ea, o astept acasa”, a spus acesta potrivit Click.

