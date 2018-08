Brigitte Sfat, surprinsa in compania unui fotbalist celebru si insurat! Inca o lovitura pentru Ilie Nastase

brigitte nastase

Brigitte Sfat a anuntat ca iubirea dintre ea si Ilie Nastase s-a stins si ca acum se iubeste cu un alt barbat, ba chiar au petrecut impreuna intr-o vacanta in Turcia.



Surpriza a venit abia cand s-a intors in tara si a fost surprinsa in compania unui fotbalist celebru de la noi.



Brigitte Sfat s-a intalnit cu Ciprian Marica, fost atacant la Dinamo si FCSB, care este insurat, are un copil si asteapta un altul chiar acum.



Cei doi au petrecut cateva ore bune, au discutat si au consumat apa si cafea, insa nu s-a vazut vreo apropiere intre ei.

