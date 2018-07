Brigitte si Ilie Nastase, scandal monstru in mijlocul strazii! Scene halucinante in trafic!

Brigitte si Ilie Nastase au fost protagonistii unui nou scandal monstru. Scenele halucinante s-au petrecut chiar cand Brigitte era la volan.

Brigitte si Ilie Nastase au iesit in oras cu masina, iar nimic nu anunta ceea ce avea sa se intample. Sotia lui Ilie Nastase s-a enervat deodata si a ajuns dupa o cearta chiar sa il dea jos pe Ilie Nastase din masina, informeaza Click.

Dupa un sfert de ora de la scandalul monstru, Brigitte a ajuns in zona Aviatorilor si a intrat intr-un magazin de bijuterii cu diamante. A probat cateva bratari si inele, iar dupa un sfert de ora de mers pe josa a ajuns si Ilie Nastase. Acesta a vrut sa intre dupa ea in magazin, insa Brigitte i-a cerut sa iasa afara, mai noteaza sursa citata. Dupa ce Brigitte a terminat cu shoppingul de lux, s-a urcat in masina si a plecat spre casa ei, in timp ce Ilie a plecat pe jos spre casa lui, aflata in apropiere.

