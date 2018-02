BRIT AWARDS 2018 Lista castigatorilor

Sala O2 Arena din Londra a găzduit miercuri seara cea de-a 38-a ediţie a Brit Awards decernate de industria muzicală britanică, relatează agerpres.

Lista completă a câştigătorilor



Cea mai bună cântăreaţă britanică solo: Dua Lipa



Cel mai bun cântăreţ britanic solo: Stormzy



Cel mai bun grup britanic: Gorillaz



Cel mai bun artist britanic debutant: Dua Lipa



Cel mai bun single britanic: "Touch" & Rag'n'Bone Man - "Human"



Cel mai bun hit mondial: Ed Sheeran - "Shape of You"



Cel mai album britanic: Stormzy ("Gangs Signs & Prayer")



Cel mai bun videoclip britanic: Harry Styles - "Sign Of The Times"



Cea mai bună cântăreaţă internaţională solo: Lorde



Cel mai bun cântăreţ internaţional solo: Kendrick Lamar



Cel mai bun grup internaţional: Foo Fighters.