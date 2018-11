Britanicii au votat! Cine este cel mai popular membru al Familiei Regale

Familia Regala google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Regina Elisabeta a iesit pe locul doi in topul preferintelor oamenilor din Marea Britanie. Rezultatele unui nou sondaj arata ca printul Harry este cea mai indragita figura a Casei Regale din Marea Britanie, depasind-o in popularitate pe bunica sa, regina Elisabeta. Aproape 77% dintre britanici au o parere buna despre Printul Harry, care urmeaza sa devina tatic in cateva luni, sotia sa, Meghan Markle, fiind insarcinata cu primul lor copil. Ducele de Sussex, care este al saselea in linia succesiunii la tron, este urmat de Regina, care se bucura de simpatia a 74% dintre supusi, si de Ducele de Cambridge. Vezi si: Meghan Markle, primele dezvaluiri despre sarcina si ce reprezinta inelul n ...