Britanicul Tom Odell canta la Arenele Romane din București in februarie 2019

Cântărețul britanic Tom Odell, obișnuit cu publicul de la festivaluri precum Glastonbury, T in the Park, Pinkpop, Untold, Awake, Exit Festival și Lowlands, vine la București pentru un concert programat la Arenele Romane, pe 16 februarie 2019, potrivit organizatorilor, scrie Mediafax.

Interpretul desemnat compozitorul anului 2014 la premiile Ivor Novello a ajuns cunoscut după ce mai multe piese ale sale au fost folosite pe coloana sonoră a unor seriale de succes. Cântecul său "Can't Pretend" a fost auzit în serialul "The 100", iar "Long Way Down" a apărut în "The Blacklist" și în pelicula "The Fault In Our Stars". În "If I Stay", ca și în serialele "NCIS" și "Vampire Diaries" a fost inclusă piesa sa "Heal".

O altă specialitate a lui Odell sunt reluările unor piese făcute celebre de artiști cunoscuți, cum este coverul pentru "Real Love", a trupei The Beatles, și varianta sa pentru "True Colours", a lui Cyndi Lauper.

Conaționala sa, Lily Allen, care este creditată cu descoperirea lui Odell în 2012, spunea că energia cântărețului îi amintește de David Bowie.

În 2012 a și debutat cu EP-ul "Songs from Another Love", piesa sa "Another Love" găsind rapid fani care au dus-o în topuri.

În luna iunie, Odell a lansat primul single de pe viitorul album, "If You Wanna Love Somebody", iar pe 12 octombrie va fi pus în circulație și materialul discografic cu titlul "Jubilee Road".