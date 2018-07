Bronz pentru Romania la Campionatele Europene de tenis de masa pentru cadeti si juniori

Tenis de masa google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Echipele de junioare si juniori ale Romaniei au obtinut, miercuri, medaliile de bronz la Campionatele Europene de tenis de masa pentru cadeti si juniori de la Cluj-Napoca, in timp ce echipa de cadete se va bate joi pentru aur. In intrecerea junioarelor, Romania a dispus in sferturi de Serbia cu scorul de 3-2, prin punctele reusite de Andreea Dragoman, Andreea Hudusan si Tania Plaian. Dragoman a dispus cu 3-0 de Tijana Jokic, dar a cedat in fata Sabinei Surjan cu 1-3. Tania Plaian a fost invinsa de Surjan cu 3-1, dar a invins-o pe Jokic cu 3-1. Andreea Hudusan a intrecut-o pe Andjela Menger cu 3-2. In semifinale, Romania, antrenata de Petre Arnautu si Felicia Coneschi, a fost invinsa de Rusia cu 3-0. An ...