Brutalitate! Vanzator ambulant de sare, omorat in bataie de un grup de romi

Un vanzator ambulant de sare din Buzau, in varsta de 65 de ani, a fost omorat in bataie de un grup de romi, in timp ce se afla intr-o localitate din judetul Braila, pentru a-si vinde marfa. Luni dimineata, autoritatile au fost sesizate despre un conflict care a avut loc duminica noapte, in comuna Visani, intre doi buzoieni, tata si fiu, si un grup de sateni de etnie roma, cu care s-au intalnit pe o ulita, cu carutele. In urma altercatiei, barbatul de 65 de ani a decedat, iar fiul acestuia, in varsta de 41 de ani, a fost transportat la Spitalul Judetean de Urgenta Braila. In acest caz, autoritatile au deschis o ancheta, principalii suspecti urmand sa fie identificati si dusi la audieri. Daca ti-a ...