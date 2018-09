Bușoi: Guvernul Dancila trebuie sa plece din fruntea Romaniei pana la 31 decembrie

Conducerea SRI a fost audiata, joi, timp de aproape 9 ore, in comisia parlamentara de control condusa de Claudiu Manda, pentru ca au fost multe subiecte importante de discutat, ele fiind lamurite si inchise, apreciaza deputatul USR Lucian Stanciu-Viziteu, membru al comisiei.

Politia Capitalei cere ajutor ca sa prinda un barbat care a agresat sexual o femeie in varsta de 28 de ani, in statia de metrou Lujerului din Sectorul 6.

A fost zi de doliu în Zgura, satul natal al Biancăi Hîncu, adolescenta de 17 ani care și-a pus capăt zilelor în urmă cu mai multe săptămâni. Copila a fost condusă pe ultimul drum de rude, prieteni colegi și cel care ar fi trebuit să o ducă în fața altarului, Vlad. Aflat lângă sicriul femeii