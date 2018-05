BUBUIE coaliția PSD-ALDE - Un fost PDL-ist, condamnat la 3 ani de inchisoare, arunca totul in aer

În cadrul coaliției PSD-ALDE bubuie un scandal de proporții, scandal generat de cooptarea în ALDE a fostului deputat PDL, Dan Păsat, condamnat la trei ani de închisoare. Senatorul PSD, Niculae Bădălău, a explicat că nu va sta la aceeași masă cu Păsat, în cadrul ședințelor de coaliție de la Giurgiu.

”Pentru mine nu este o miză mică. Am atras atenția că acel loc, baltă, cum vreți să îi spuneți a fost acaparată de un personaj de 15 ani, numit Păsat, fost membru marcant al PDL și care în acest moment, ALDE, din păcate l-au acceptat în rândurile lor. Eu, la nivel județean, nu voi sta niciodată la aceeași masă cu acest om. Am dus bătălii grele cu cei care au distrus țara asta, în toate sensurile posibile, iar apoi, prin diferite metode să vină să stea cu mine la masă. Eu nu accept acest lucru, cred că am acest drept și este poziția mea”, a declarat Niculae Bădălău, la Antena 3.

El a adăugat că nu i se pare normal ca filiala judeţeană a ALDE "să ia toate tinichelele băsiste care au făcut rău judeţului şi României".

Mai mult, Bădălău arată că este foarte greu să mai existe o colaborare PSD-ALDE chiar și la nivel național.



"Pentru mine şi cred că şi pentru colegii mei este din ce în ce mai greu să avem o administrare judeţeană împreună, cred că şi o guvernare. E foarte greu să iei toţi băsiştii... nu mă bag în politica lor de cadre, dar cred că devine din ce în ce mai nefrecventabilă discuţia cu ALDE la Giurgiu dacă are o asemenea poziţie. E foarte greu de lucrat în acest moment", a mai afirmat senatorul PSD Giurgiu.

Fostul deputat Dan Păsat a fost condamnat, în decembrie 2013, definitiv de instanţa supremă, la trei ani de închisoare cu executare, pentru şantaj şi fapte de corupţie.