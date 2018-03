BUBUIE situația in Marea Britanie: varful de lance al Brexit, bani NEGRI in campania electorala

Ministrul de externe al Marii Britanii, Boris Johnson, vârf de lance al campaniei pro-Brexit, a calificat sâmbătă drept "ridicole" acuzaţiile conform cărora tabăra sa ar fi încălcat regulile de finanţare în timpul campaniei electorale pentru referendumul din 2016, informează duminică AFP şi PA.

Un lansator de alerte a afirmat că Vote Leave, principalul grup care a condus campania în favoarea Brexitului, a donat fonduri către un grup mai mic cu care avea legături pentru a evita depăşirea plafonului legal de cheltuieli.



Legea electorală britanică interzice coordonarea între campanii, care se presupune că trebuie să fie independente.



Boris Johnson a condamnat şi calificat drept "total ridicole" aceste afirmaţii, preluate de The Observer şi postul de ştiri Channel 4 News. "#VoteLeave a câştigat în mod cinstit - şi legal. Vom părăsi Uniunea Europeană într-un an", a notat ministrul pe contul său de Twitter.



Potrivit informaţiilor difuzate de The Observer şi Channel 4 News, Vote Leave era aproape de limita legală de 7 milioane de lire sterline (8 milioane de euro) atunci când a făcut o donaţie de 625.000 de lire sterline unui mic grup pro-Brexit denumit BeLeave în ultimele zile de campanie pentru referendum.



Shahmir Sanni, care a lucrat pentru campania BeLeave, a afirmat că Vote Leave era foarte implicat în activitatea grupului şi că "ei au folosit BeLeave pentru a depăşi plafonul de cheltuieli şi nu doar cu o sumă mică". "Ei au spus că aceasta nu este coordonat, însă a fost", a susţinut Shahmir Sanni la postul Channel 4 News.



Vote Leave a negat aceste acuzaţii, iar un purtător de cuvânt al său a amintit că membrii Comisiei Electorale au decis de două ori în favoarea grupului în această privinţă.