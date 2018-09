Bubuie un nou scandal in Parlament - Robert Turcescu: PSD-iștii se jurau, dar aștia mint și fura cum respira

Deputatul PMP, Robert Turcescu, face acuzații grave la adresa celor de la PSD și ALDE, asta după ce PMP a rămas, din nou, fără niciun loc în conducerea Camerei Deputaților. Turcescu susține că în sesiunea trecută cei de la PSD și ALDE se jurau că în noua sesiune calculul se va face în favoarea PMP, însă când a venit vorba de fapte, aceștia au schimbat macazul.

”Ca sa vedeti, daca mai era nevoie, cit de mizerabili pot fi pesedistii, iata cum arata "negocierea" posturilor in Biroul Permanent al Camerei Deputatilor in sesiunea septembrie-decembrie 2018! Practic, PMP ramine din nou fara NICIUN LOC in BP, asa cum se intimpla de la inceputul acestei legislaturi. De remarcat cum in dreptul partidelor din coalitia PSD-ALDE-UDMR-Minoritati procentele se rotunjesc "in sus", in vreme ce in dreptul PMP, PNL si USR procentele se rotunjesc "in jos". Actuala configuratie a fost acceptata de PSD-ALDE-UDMR-Minoritati, in vreme ce PMP-PNL-USR au refuzat sa semneze aceasta mizerie!

De notat ca la inceputul sesiunii precedente, in Comitetul Liderilor, pesedistii mai ca se jurau ca din aceasta toamna va avea si PMP un loc in Biroul Permanent. Dar astia mint si fura cum respira, ce pret sa pui pe cuvintul lor...”, arată Robert Turcescu.