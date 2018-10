Bucharest Forum 2018. Teodor Meleșcanu: coliziunea intre Est si Vest a scazut in intensitate la ora actuala

In cadrul seminarului international Bucharest Forum 2018, organizat de Institutul Aspen România condus de Mircea Geoana şi biroul din Bucureşti al German Marshall Fund of the US, am moderat azi doua paneluri pe teme de aparare, politica externa si de securitate. I-am avut ca speakeri, printre altii, pe ministrul de externe Teodor Melescanu, ministrul apararii Mihai Fifor si seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca. Au fost exprimate idei provocatoare, s-au facut analize serioase si pertinente, dezbaterea a fost exact asa cum ma asteptam : consistenta si relevanta in temele discutate, relatează Radu Tudor pe blogul personal.

Ministrul Apărării Naţionale, Mihai Fifor, a declarat că România este una dintre puţinele ţări din cadrul Alianţei Nord-Atlantice care în momentul de faţă “îndeplineşte toţi cei trei ‘C’: cash, contribution, capabilities” (numerar, contribuţie, capabilităţi).

“Suntem în al doilea an consecutiv de alocare a 2%, suntem în faza în care armata României are în derulare opt programe majore de investiţii pentru modernizarea structurilor sale, suntem în faza în care pot spune că România este una dintre puţinele ţări din cadrul Alianţei care în momentul de faţă îndeplineşte toţi cei trei ‘C’: cash, contribution, capabilities. Cash: 2%; contribution: 700 de militari în Afganistan şi măsuri întreprinse deja pentru a creşte numărul militarilor noştri începând cu anul viitor, până la 900 de militari pe care îi putem duce în teatrul de operaţii; capabilities, adică programele pe care ni le-am asumat şi pe care le derulăm, spun eu, în cei mai buni parametri în momentul de faţă. Poate tocmai de aceea România a reuşit să aibă o voce foarte serioasă şi în cadrul summitului NATO din această vară”, a spus Fifor, la şaptea ediţie a Bucharest Forum.

În acest sens, Fifor a precizat că România a reuşit, alături de Georgia şi Ucraina, să genereze în cadrul summitului o discuţie despre “situaţia complexă de la Marea Neagră”. De asemenea, ţara noastră a reuşit să obţină găzduirea unei componente de comandă şi control terestre de nivel de corp de armată, ca parte a structurii de forţe a NATO.

“În felul acesta, după luni de negocieri, România reuşeşte să echilibreze şi să balanseze, aşa cum trebuie, flancul estic al NATO, împreună cu Polonia reprezentând doi piloni de stabilitate şi securitate pentru întărirea flancului estic”, a declarat ministrul.

El a mai precizat că în contextul în care România va prelua de la 1 ianuarie preşedinţia Consiliului UE, există aşteptări ca una dintre temele abordate în timpul mandatului să fie relaţia transatlantică.

“România nu vede posibilitatea unei apărări europene fără întărirea relaţiei transatlantince, cu atât mai mult cu cât, după ieşirea Marii Britanii din UE, peste 82% din bugetul NATO va fi constituit din state non-membre UE. Prin urmare, ne aşteaptă un an complicat, dar sunt absolut convins că împreună vom reuşit să arătăm că România poate gestiona fără niciun fel de problemă dosare extrem de complicate în cadrul preşedinţiei Consiliului UE”, a precizat Fifor.

Ministrul a vorbit de asemenea despre poziţia geo-strategică a României şi despre schimbările care s-au produs în zonă după anul 2014.

“De fiecare dată când vorbim despre noi, la orice întâlnire pe care o avem, discutăm despre România ca principal furnizor de securitate la Marea Neagră şi despre România ca pilon de stabilitate în sudul flancului estic. O ţară situată între Marea Neagră şi Balcanii de Vest, adică între două zone extrem de complicate şi extrem de complexe, pe care într-un fel sau altul trebuie să le gestionăm în egală măsură. Pot spune fără niciun fel de rezervă că după 2014, atunci când Federaţia Rusă a anexat ilegal Peninsula Crimeea, situaţia de securitate în zonă s-a schimbat dramatic şi putem vedea lucrul acesta în fiecare zi, modul în care Federaţia Rusă se întăreşte în Peninsula Crimeea, postura pe care o are şi care nu mai este deloc una defensivă, ci mai degrabă ofensivă, modul în care se construieşte – aşa cum spune general Nicolae Ciucă, şeful Statului Major al Apărării – o curea de conflicte îngheţate în jurul Mării Negre. Toate acestea nu pot decât să ne dea de gândit, să ne facă să gândim politici foarte serioase, astfel încât să putem să avem un cuvânt important de spus în asigurarea securităţii în această regiune”, a menţionat Fifor.

https://www.mapn.ro/fotodb/20181010_1/Foto_Petrica_Mihalache_51

Iata si ideile subliniate de Teodor Melescanu :

Coliziunea între Est şi Vest a scăzut în intensitate la ora actuală, fără că ea să dispară, iar acest lucru se datorează unor instituţii internaţionale, a declarat miercuri ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, în cadrul celei de-a şaptea ediţii a Bucharest Forum.

“Din punctul meu de vedere, coliziunea între Est şi Vest a scăzut în intensitate la ora actuală, fără că ea să dispară, şi acest lucru se datorează câtorva instituţii cheie din sistemul internaţional. În primul rând ONU, care prin acoperirea practic universală a societăţii internaţionale este unul din actorii cei mai importanţi. Nu este deloc întâmplător că ultimele eforturi pe care le face ONU privesc reforma Consiliului de Securitate şi crearea unui comitet care se ocupă de consolidarea păcii la nivel mondial. De asemenea, din punct de vedere al situaţiei în care ne aflăm, nu este o simplă întâmplare faptul că pentru ambele structuri România şi-a asumat atât preşedinţia Comitetului pentru reforma Consiliului de securitate, cât şi pentru Comisia pentru consolidarea păcii. Este una din organizaţiile cheie care are un rol deosebit în materie de păstrare a securităţii pe plan internaţional”, a spus ministrul.

Meleşcanu a adăugat că alţi actori foarte importanţi în acest proces sunt NATO şi UE. El a mai precizat că ceea ce s-a schimbat în materie de confruntare între est şi vest este în primul rând faptul că s-au modificat foarte mult anumite concepte legate de război. În acest sens, el a vorbit despre apariţia tehnologiei digitale, care oferă posibilitatea informării în timp real.

“În al doilea rând, la ora actuală există o tendinţă foarte clară pe plan internaţional, datorită existenţei articolului 5 al NATO, de a avea acţiuni care să se situeze sub pragul în care art. 5 poate fi invocat. De fapt aceasta şi conduce la conturarea unei anumite viziuni, pe care noi o numim război hibrid, care se bazează pe o serie de elemente, cum ar fi informaţia falsă, folosirea sistemelor cibernetice, implicarea chiar în unele alegeri într-o ţară sau alta. Deci, lucruri care fac ca la ora actuală confruntarea să fie de un alt tip decât cea strict militară”, a spus ministrul.

În ce priveşte una dintre temele supuse dezbaterii în cadrul forumului, “Creşterea (Eur)Asiei şi Vestul: Coliziune, coluziune sau cooperare?”, Meleşcanu a subliniat că, din punctul său de vedere, ideea de conciliere şi cooperare “este singura soluţie pentru tot ceea ce se întâmplă” la ora actuală.

“În procesul de globalizare trebuie să ţinem faptul că principala problemă a globalizării este legată de latura economică. Din păcate, din punct de vedere politic, la nivelul societăţii internaţionale, lucrurile merg mult mai încet. Lucrul de care avem mare nevoie este o instituţie internaţională – care poate să fie Organizaţia Naţiunilor Unite – este nevoia unor reguli foarte stricte la nivelul dreptului internaţional al principiilor şi al normelor şi, în acelaşi timp, de structuri care să fie capabile să asigure respectarea de către toate statele a acestor obligaţii internaţionale “, a declarat Meleşcanu.

Ministrul a apreciat că pentru România o oportunitate deosebită o reprezintă asigurarea preşedinţiei Consiliului UE începând cu 1 ianuarie 2019 şi a reamintit că printre priorităţile pe care ţara noastră şi le-a asumat se numără asigurarea securităţii interne şi externe a UE şi politica de creştere a rolului UE pe plan internaţional.

“Toate aceste priorităţi sunt legate şi de un summit informal care va avea loc la 9 mai la Sibiu, unde se va discuta despre viitorul UE, la cel mai înalt nivel, şi am convingerea că după această dezbatere vom avea, probabil, cu toţii, o viziunea mult mai clară a ceea ce se întâmplă în relaţiile dintre est şi vest”, a declarat Meleşcanu.

Bucharest Forum 2018 este organizat de Institutul Aspen România şi biroul din Bucureşti al German Marshall Fund of the US, cu sprijinul Guvernului României, Ministerului Afacerilor Externe, Ministerului Apărării Naţionale, Cercului Militar Naţional, Ministerului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat şi Băncii Naţionale a României, scrie Agerpres.

Mesajul Sefului Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca

Şeful Statului Major al Apărării, generalul Nicolae Ciucă, a participat astăzi 10 octombrie, la „Bucharest Forum 2018”, activitate aflată la a şaptea ediţie, organizată de Institutul Aspen România, desfăşurată anul acesta la Cercul Militar Naţional şi având ca temă „When East meets West: Collision, Collusion or Cooperation?”.

„Există o evidentă relevanţă atunci când coliziunea, complicitatea sau cooperarea apar în analiza cu privire la mediul de securitate european. În plus, se poate argumenta că în Europa de Est toate trei conceptele coexistă într-un paradox mai degrabă strategic. Cu toate acestea, vreau să subliniez importanţa angajamentului, consider că are o mare relevanţă pentru condiţiile actuale şi viitoare ale mediului de securitate regional. Recent, în cadrul Summit-ului NATO, a fost recunoscută contribuţia importantă a României ca furnizor de securitate şi au fost salutate evoluţiile importante ale capabilităţilor militare române.

De asemenea, începând cu luna ianuarie a anului viitor, România îşi va asuma preşedinţia UE şi va fi nevoie de angajament şi determinare pentru a stimula energiile europene în abordarea unei game vaste de domenii şi dimensiuni actuale şi viitoare. Fără îndoială, România are, în ecuaţia timp-spaţiu, două atribute importante pentru viitorul mediu european de securitate, un pivot relevant în Europa de Est şi în bazinul Mării Negre şi o ancoră de stabilitate trans-atlantică […]” a subliniat generalul Nicolae Ciucă în cadrul panelului „Vortex european de securitate”.