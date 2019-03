Bucureștiul va fi BLOCAT: Urmeaza un mare PROTEST, Primaria Capitalei a eliberat autorizație

Federaţia Operatorilor Români de Transport (FORT) organizează pe 20 martie un protest în Piaţa Victoriei, deoarece ordonanţele de urgenţă în domeniul transporturilor de pasageri, promise de Guvern, sunt blocate pe circuitul de avizare.

Protestul a fost autorizat de Primăria Capitalei, susţine FORT.

Citește și: Sebastian Ghiță: ‘O voce românească trebuie să se audă tare şi răspicat’

"După alte două săptămâni, mult aşteptatele ordonanţe de urgenţă în domeniul transporturilor de pasageri, promise de Guvern, sunt blocate pe circuitul de avizare.

Federaţia Operatorilor Români de Transport - FORT - consideră că sectorul de activitate în cauză nu s-a mai întâlnit niciodată cu un asemenea moment, ce riscă să blocheze iremediabil transportul rutier naţional şi judeţean de pasageri. Solicitările membrilor FORT sunt simple, iar argumentele au fost deja introduse în fundamentarea celor două acte normative blocate acum la nivel guvernamental, în principal din cauza aceloraşi grupuri de interese ce încearcă să folosească legislaţia pentru propriul interes şi buzunar", se spune într-un comunicat al FORT.

Citește și: Acuze grave! Ordinul dat de Liviu Dragnea și Călin Popescu Tăriceanu

Potrivit sursei citate, transportatorii solicită Guvernului rezolvarea problemelor "cu adevărat prioritare pentru piaţa de transport pasageri'' respectiv: eliminarea sintagmei ''în mod repetat" din Legea taximetriei, pentru a combate eficient transportul ilicit de persoane, şi prelungirea programelor interjudeţean şi judeţene de transport pasageri.

"Orice altă completare adusă acestor două modificări esenţiale nu reprezintă altceva decât încercări disperate ale unor indivizi de a modifica legea pentru acoperirea unor ilegalităţi sau situaţii litigioase. În data de 20 martie, în Piaţa Victoriei, începând cu ora 8:30, glasul celor ce susţin aceste modificări cu siguranţă o să fie auzit. Protestul se desfăşoară pe modelul celui ce a declanşat modificarea Legii RCA, la acesta participând membrii federaţiei din întreaga ţară, prezenţi la manifestare cu autobuze, autocare şi autoturisme", se mai spune în comunicat.

Citește și: Toți șoferii sunt vizați! Ce se va întâmpla cu polițele RCA

Ministrul Transporturilor, Răzvan Cuc, a susţinut marţi că prin ordonanţa care va modifica Legea taximetriei nu se vor lua măsuri care să îngrădească în vreun fel companiile de taxi care sunt pe piaţă.

"Eu nu am văzut o aşa ordonanţă (ordonanţă de urgenţă pentru modificarea Legii taximetriei - n.r.) şi nu pot să mă pronunţ pe ce se va întâmpla în viitor (...). Noi trebuie să fim foarte atenţi la modul în care este reglementat un domeniu. Înţeleg că este un proiect de lege înaintat de un grup de parlamentari şi pe partea de ridesharing - se va dezbate în comisii şi ulterior va intra în plen. Eu, sub nicio formă, împreună cu colegul de la Dezvoltare, nu vrem să îngrădim sau printr-o măsură care este pusă în acea ordonanţă să îngrădim în vreun fel vreuna dintre companiile care sunt pe piaţă. Am lucrat la acea ordonanţă, aici venim să combatem pirateria, nimic altceva", a spus ministrul Transporturilor, la Parlament.

Citește și: Viorica Dăncilă lansează ofensiva împotriva lui Klaus Iohannis! Milioane de români sunt vizați

El a precizat că nu are nicio problemă ca firmele Uber şi Taxify să rămână în ţară, dar "totul trebuie reglementat".

"Eu, personal, nu am nicio problemă cu nicio aplicaţie şi, dacă este un proiect de lege, aşa cum înţeleg că a fost făcut la Parlament, îl discutăm, venim cu amendamente să îl îmbunătăţim şi după aceea mergem mai departe cu el la vot", a arătat Cuc.

Citește și: Vești de ultimă oră despre criminala de la metrou! Instanța a anulat decizia privitoare la Magdalena Șerban .