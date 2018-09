Bucuresti: O noua expozitie deschisa la Institutul Francez

Expoziţia "Traducerea automată: revoluţia inteligenţei artificiale", concepută de Cite des Sciences et de l'Industrie - un lieu Universcience (Paris), prezentată în colaborare cu Săptămâna Europeană a Limbilor, s-a deschis luni în Atrium-ul Institutului Francez Bucureşti.Au fost distribuite informaţii referitoare la evoluţia reţelelor de neuroni, arhitectura instrumentelor şi metodelor recente de traducere automată, utilizarea în domeniul militar a noilor cuceriri legate de inteligenţa artificială, ameninţarea giganţilor internetului."Expoziţia îşi propune să exemplifice, prin intermediul unor afişe, legătura între inteligenţa artificială şi traducerea automată. Am vulgarizat puţin, pentru ca publicul larg să se familiarizeze cu acest subiect foarte actual: inteligenţa artificială.De altfel, doi profesori apreciaţi din Franţa, Michele Kail şi Yves Demazeau, vor conferenţia despre aceste teme săptămâna aceasta", a declarat, luni seară, pentru AGERPRES, Alexandre Courtoux, responsabil de misiune pentru cooperarea ştiinţifică din cadrul Institutului Francez.Expoziţia face parte din programul Bucharest Science Festival, organizat de Asociaţia Secular-Umanistă din România, care a debutat luni şi se va desfăşura până vineri la Institutul Francez, tema fiind "Inteligenţa artificială şi impactul ei social".Institutul Francez susţine acest demers şi în acest an, invitând două figuri importante ale cercetării franceze, profesorii Michele Kail, director de cercetare la CNRS (Centrul Naţional pentru Cercetare Ştiinţifică) şi membru al Laboratorului Structuri formale ale limbajului (CNRS & Paris 8), şi Yves Demazeau, director de cercetare la CNRS (Centrul Naţional francez de Cercetare Ştiinţifică) la Laboratorul de informatică de la Grenoble şi preşedinte al Asociaţiei Franceze pentru Inteligenţă Artificială.În acelaşi spaţiu, miercuri, este programată conferinţa "Cum să trăim în armonie cu inteligenţa artificială", susţinută de profesorul Yves Demazeau.Tot Demazeau va susţine, joi, la Universitatea Politehnică din Bucureşti, conferinţa "Practical User-Centered Multi-Agent Systems".Vineri, de la ora 18,00, în Atrium-ul Institutului Francez Bucureşti este programată masa rotundă "Învăţarea limbilor străine şi inteligenţa artificială", cu Michele Kail şi Yves Demazeau.Sursă foto: AGERPRES