Bucurestiul pierde teren pe partea de dezvoltare. Iasul se apropie amenintator in cursa spre a deveni un oras-magnet al Romaniei

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Supraaglomerarea Bucurestiului, dorinta companiilor de a se extinde si catre alte mari orase din tara atrase fiind de costurile mai reduse si nu in ultimul rand de infrastructura mai bine dezvoltata, va face din Timisoara sau Cluj-Napoca, dar si Iasi viitoare orase-magnet ale Romaniei, astfel incat cresterea sa nu mai fie monopolizata numai de Capitala, scrie Ziarul Financiar. "Orase precum Timisoara, Cluj-Napoca sau Iasi se vor dezvolta foarte mult pentru ca acestea vor atrage oameni in companiile nou-infiintate. Vor ajunge sa atraga chiar mai mult decat Bucurestiul, sunt viitoarele orase-magnet ale Romaniei. Sunt premise si pentru evolutia Brasovului, mai ales in contextul in care se va construi un aeroport acolo si auto ...