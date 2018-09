Bucurie mare in familia lui Ionut Larie! Iubita fostului jucator de la FCSB a nascut!

Bucurie mare in familia fostului funadas al echipei patronate de latifundiarul din Pipera, FCSB. Ionut Larie a devenit tatic. Iubita sportivului a nascut un baietel perfect sanatos.

In aceasta dimineata, la ora 06.29, Roxana, iubita lui Ionut Larie, a adus pe lume un baietel perfect sanatos, intr-o clinica privata din Capitala. Lucas-Dominic, noul mebru al familiei Larie, a primit nota 9 si a cantarit 3640 de grame la nastere. Din cauza contractului pe care-l are cu formatia FC. Tobolo din Kazahstan, Ionut Larie nu a putut sa fie alaturi de iubita lui. Alaturi de tanara mamica s-au aflat parintii acesteia.

Ionut Larie a semnat cu formatia FC Tobol

Vicecampion cu FCSB, Ionut Larie (1,92 m) s-a inteles, din postura de jucator liber de contract, cu gruparea FC Tobol, locul trei in ultima editie a campionatului din Kazahstan. In varsta de 31 de ani, fundasul cu o cota de piata de 500.000 de euro isi incheiase pe 1 iunie intelegerea cu gruparea ros-albastra, iar in ultimele doua saptamani a analizat mai multe propuneri. In cele din urma, fostul jucator de la Viitorul si CFR Cluj si-a pus iscalitura pe un contract valabil pe un sezon cu formatia antrenata de tehnicianul Vladimir Nikitenko. In cele 24 de meciuri pe care le-a jucat pentru FCSB, Ionut Larie a marcat un singur gol si a oferit o pasa decisiva.

„In primul rand, acest transfer este o provocare pentru mine pentru ca voi juca pentru prima data in afara Romaniei. Am avut de ales intre cei de la Tobol si o echipa din prima liga din Rusia. Dar m-am sfatuit cu cei doi oameni esentiali in acest transfer, Sergiu Bodea si domnul Vitalie Leuca, dar si cu Ciprian Deac, pentru ca el a jucat la aceasta formatie”, a declarat Ionut, imediat dupa ce s-a inteles cu formatia din Kazahstan.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.