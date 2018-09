Bugetul Administratiei Fondului pentru Mediu, suplimentat cu suma de 200 de milioane de lei pentru partea a doua a Programului Rabla Clasic"

"'Rabla' este cel mai longeviv program guvernamental şi de fiecare dată am încercat că îmbunătăţim condiţiile de acordare a tichetelor. Întotdeauna suma este insuficientă. România accesează proiectul foarte repede. În prima parte a anului, când am aprobat bugetul, am alocat suma de 130 de milioane de lei pentru persoane fizice şi 20 de milioane de lei pentru persoane juridice. Ea a fost foarte repede epuizată. Sunt deja introduse pe piaţă 21.000 de maşini noi, care se produc aici, în România, şi acum s-a luat decizia să suplimentăm bugetul AFM cu o sumă de 200 de milioane de lei pentru aproximativ 30.000 de maşini. Sunt maşini noi, care într-adevăr, din toate punctele de vedere, ne asigură şi calitatea aerului şi siguranţa în circulaţie", a spus Gavrilescu, la Antena 3.