Bugetul pentru anul viitor, a fost aprobat in Parlament

Bugetul pentru anul viitor a fost aprobat vineri de Parlament cu 255 de voturi „pentru" si 95 de voturi "impotriva". Fata de proiectul aprobat initial de Guvern, Parlamentul a suplimentat bugetele mai multor institutii, informeaza news.ro. Cea mai mare suma, 350 de milioane de lei, a fost transferata fondului de rezerva al Guvernului, iar banii au fost luati din bugetul alocat pentru contributia Romaniei la Uniunea Europeana. Astfel, au fost acordate 60 de milioane de lei in plus Secretariatului General al Guvernului pentru finantarea cultelor religioase si alte 5 milioane pentru minoritati. De asemenea, Ministerul Culturii a primit in plus 8 milioane de lei pentru construirea m ...