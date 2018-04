Bula cel mai tare

Bula in pauza scrie mare pe tabla ‘Eu Bula sunt cel mai tare barbat’.

Profesoara tanara, draguta intra la ore si citeste ce era scris pe tabla, dupa care ii spune lui Bula.

– Bula dupa ora te rog sa ma astepti in fata cancelariei.

La pauza inainte de a se duce in fata cancelariei le spune colegilor.

Ati vazut fratilor cat de importanta este reclama?

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.