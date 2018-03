Bula se angajeaza la ferma

Se duce Bula la o ferma, il cheama pe proprietar si ii spune:

– Am venit sa ma angajezi la ferma ta!

– Sa te angajez? Pai ce stii tu ma sa faci ca sa te angajez?

– Eu pot sa vorbesc cu animalele!

Mirat, barbatul ii zice:

– Du-te ma de-aici ca nimeni nu vorbeste cu animalele!

– Daca nu ma crezi, pune-ma la proba, uite hai sa mergem la iapa.

Se duc ei la iapa si Bula zice:

– Ia zii tu iapa ce ai facut azi?

– Pai ce sa fac, am tras la caruta, am mancat si apoi mi-am facut de cap cu armasarul!

Fermierul ramane stupefiat…

– Daca nici acum nu crezi, hai sa mergem la vaca! Ce ai facut tu vaca azi?

– Pai ce sa fac, am pascut pe miriste, apoi m-a muls fermierul, dupa care a venit boul si ne-am facut de cap!

Fermierul ramane fara cuvinte, nu-i vine sa creada ca aude animalele vorbind…

Atunci Bula, vazand ca nu spune nimic, il intreaba:

– Nici acum nu ma crezi? Uite, hai sa mergem si la capra…

Atunci fermierul ii raspunde:

– Aaa, nuuu, las-o pe mincinoasa aia de capra… Gata, te angajez!

