Bula si fusta

Intr-o zi vine Bula la scoala cu ochii vineti. Profa il intreaba:

Ce-ai patit, Bula, de ai ochii vineti?

– Pai, eram in autobuz si in fata mea era o femeie careia ii intrase fusta in fund si i-am scos-o. Si, de asta, ea mi-a invinetit ochiul stang.

– Dar dreptul, intreaba profa.

– Pai, daca am vazut ca nu-i convine, i-am pus fusta la loc.

