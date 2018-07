Bulgarii fac gard la granita cu Romania, din cauza pestei porcine

Pesta porcina google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Speriati de pesta porcina, vecinii bulgari recurg la masuri de protectie radicale. Au inceput construirea, la granita cu Romania, a unui gard din patru randuri de sarma ghimpata, pe 133 de kilometri. Astfel, porcii mistreti care ar fi purtatori ai virusului nu vor putea ajunge din Romania in Bulgaria si nu vor pune in pericol industria locala a carnii. Au fost estimate si potentialele pierderi: 1,2 miliarde de dolari. In Bulgaria, pana acum, nu s-a inregistrat niciun caz de pesta porcina africana. Rumen Porozhanov, ministrul Agriculturii din Bulgaria: "Boala exista in regiunea Tulcea si se raspandeste. Era o arie protejata prin programul NATURA, de aceea nu s-au putut aplica masurile necesare" ...