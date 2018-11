Bulgarii le intind o mana de ajutor rușilor. Decizia luata ce-i ofera lui Putin posibilitatea de a intra in Europa prin evitarea Ucrainei

Vineri, 30 noiembrie,la orele 21.00, in ajunul Zilei Nationale a Romaniei ,la Puerta de Sol, kilometru 0 al Madridului si al intregii Spanii, pe edificiul Real Casa de Correos, sediul Presedintiei Guvernului Comunitatii Madrid ,luminile se vor aprinde in culorile drapelului romanesc.Ambasada Roma ...

Exista, in lumea anglo-saxona, o expresie incredibil de puternica: "Think Big!", a carei traducere literara in limba romana ("Gandeste la scara mare!") nu are nici pe departe atata forta precum originalul in engleza. Dar este exact ceea ce ii trebuie Romaniei astazi, la 100 de ani de la Marea Unire. ...