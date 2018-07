Bunicii nu mor niciodata, ei doar devin invizibili. Toti trebuie sa citeasca aceasta poveste induiosatoare

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Bunicii nu mor niciodata, ei doar devin invizibili si adorm pentru totdeauna in inimile noastre. Ne este dor de ei in fiecare zi si am da orice sa le mai ascultam povestile si sa le intalnim privirea calda. In timp ce bunicii au bucuria sa ne vada crescand, asa cum este firesc, noi suntem cei care ii vedem cum imbatranesc si mor. Dar prezenta lor continua sa traiasca in interiorul nostru de fiecare data cand facem ceva special sau unic pentru ei: prepararea unei prajituri dupa reteta lor sau tratarea unei dureri in gat, cu un remediu invatat de la bunici. Pastram amintirea lor vie, concentrandu-ne pe ceea ce este cu adevarat important in viata unei fiinte umane: memoria celor pe care ii iubim si oamenii care inseamna cel mai mul ...