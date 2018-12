Bunicuța care iși vinde legumele pe Facebook a ”intrat” in Capsula Timpului alaturi de Smiley & Patzaichin

Schimbare la varful Brigazii 9 Mecanizata “Marasesti Constanta. Despre ce este vorba Ieri, 5 decembrie 2018, la sediul Batalionului 348 Apărare Antiaeriană “Dobrogea” a avut loc ceremonia de predare-primire a comenzii unităţii și Drapelului de Luptă. Locotenent-colonelul Mihai Gherasim a preluat comanda şi Drapelul de Luptă ale unităţii de la locotenent-colonelul Mari ...

Menghina lui Dragnea Pentru Liviu Dragnea, bratele menghinei incep sa se stranga, si politic, si penal, iar miscarile sale vor fi in perioada urmatoare de o violenta proportionala cu situatia din ce in ce mai precara in care se afla. Intrebarea este cat de mult va reusi sa mai distruga inainte de a fi oprit si devorat d ...

Dancila a declarat ca PSD nu va face alte nominalizari Premierul Viorica Dăncilă a declarat, marţi seară, într-o intervenţie telefonică la România TV, că, dacă preşedintele Kl ...

Teodorovici anunța, de la Bruxelles, cand ar putea trece Romania la euro! Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, a reconfirmat, marți, că România intenționează să propună drept dată de adoptare a monedei euro anul 2024. Citește mai departe...

Instanța a redeschis dupa 3 ani procesul Simonei Sensual: "E anormal! Eu am platit…" Simona Sensual are, din nou, "invitație" în instanță! Și e un car de nervi, după ce i s-a redeschis procesul, la Judecătoria Sectorului 3. Vedeta a avut probleme în urmă cu trei ani, atunci când a fost amendată pentru că a circulat pe drumurile naționale fără a achita

Avem cele mai noi imagini cu burtica. Cum arata acum graviduța Pelinel De când a fost eliberat din închisoare, fostul boss de la Dinamo își dedică timpul exclusiv persoanelor dragi și își răsfață soția însărcinată cu gemene ori de câte ori are ocazia. Omul de afaceri pare să fi trecut peste amintirile neplăcute din detenție, având siguranța unei familii cu care se mândrește.

Bianca Dragușanu și-a "abandonat" iubitul musculos pentru… Mai bine de trei luni au trecut de când Bianca Drăgușanu a părăsit ultimul studio de televiziune, cel de la Kanal D, unde prezenta "Te vreau lângă mine!" Dar nu e deloc nefericită, are chiar mai mult timp pentru micuța ei, Sofia Natalia, de doi anișori.

Fostul soț al Andreei Marin și-a asumat prima relație… A aparut cu o sexoasa la concertul Irinei Rimes! De ceva vreme, Tuncay Ozturk dă semne că și-ar fi refăcut viața socială. După ce a divorțat de "Zâna surprizelor", dar și după o presupusă relație, intens mediatizată, cu sexy-asistenta lui, medicul turc pare să fi reintrat în „circuit".