Bunicuta care in aceste zile a frant inimile a sute de mii de romani. Nu accepta bani de pomana, implora oamenii sa cumpere marar pentru a mai putea trai inca o zi.

Iata povestea ei coplesitoare. Faceti un efort si dati-o mai departe Povestea unei bunici care sta cat e ziua de lunga pe strada, asezata pe un carton, si vinde marar pentru a putea trai de pe o zi pe alta face inconjurul retelelor de socializare. Batrana sta in zona Bucur Obor din Capitala si implora oamenii sa cumpere marar pentru a mai putea trai inca o zi. Cei care au vazut-o spun ca bunica nu accepta bani de pomana. "Aceasta batranica implora trecatorii, cu lacrimi in ochi, sa cumpere marar! Plangand spune ca nu a vandut nimic de azi de dimineata… O gasiti in zona Bucur Obor, la iesirea din magazinul Obor, spre Doamna Ghica, langa florarie! M-am oprit un minut langa dansa, cu foarte mult nu am ...