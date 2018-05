Bunuri in valoare de peste 95.600 lei, confiscate in urma unor actiuni la frontiera - FOTO

Bunuri confiscate 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Politistii de frontiera din cadrul Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera Iasi, impreuna cu lucratorii vamali, au descoperit, in ultimele 24 de ore, 235.400 tigarete( 11.770 pachete) de contrabanda, 58 de kg cu tutun aromat pentru narghilea si 13 litri alcool, bunuri pe care trei barbati au incercat sa le introduca ilegal in tara si apoi sa le comercializeze pe piata neagra de desfacere. * Echipa comuna de control din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albita a descoperit 11.504 pachete de tigari de provenienta R. Moldova, pe care un cetatean roman a incercat sa le introduca in tara ascunse in spatii special create in autovehiculul pe care il conducea. In ziua de 11 mai a.c. ...