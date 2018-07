Bunuri scoase la licitatie de catre ANAF: Maserati la pret de chilipir

Maserati Quattroporte M139 AB google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Agentia Nationala de Administrare Fiscala scoate la vanzare mai multe bunuri confiscate de la rau-platnici. Iata doar o parte dintre bunurile scoase la licitatie de sediile ANAF din toata tara. - Telefon iPhone 5S – 8 GB – alb – 249 lei, - Autoturism Maserati Quattroporte M139 AB, an fabricatie 2009 – 50.270 lei. Detalii aici - Autoturism Chevrolet Lacetti 35 B, din 2007 – 3.468 lei, - Autoturism marca BMW tip X 1 drive 18 d – 2014 – 97.712 lei, Persoanele interesate sa cumpere bunurile trebuie sa se prezinte la termenul de vanzare la locul fixat in acest scop. Totodata, pentru a participa la licitatie, ofertantii depun, cu cel putin o zi in ...