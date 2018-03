Burak Ozcivit (Kemal din "Dragoste infinita"), duet de exceptie cu Inna! Iata unde vor putea fi urmariti in curand celebrul actor si talentata cantareata!

Burak Ozcivit, indragitul actor care a jucat in serialul-fenomen "Dragoste infinita" colaboreaza cu Inna pentru realizarea unui spot publicitar.

Burak Ozcivit este considerat unul dintre cei mai talentati si apreciati actori ai momentului in Turcia. Dupa incheierea filmarilor pentru serialul "Dragoste infinita", Burak Ozcivit s-a dedicat celor doua proiecte cinematografice: comedia "Fratele meu 2" si filmul de actiune "Suflet de sacrificiu", pentru care a lucrat intens inca de la sfarsitul anului trecut.

Insa carismaticul actor nu se da la o parte de la nicio provocare, astfel ca intre timp a acceptat o colaborare inedita cu Inna, cantareata noastra devenita celebra si Turcia.

Burak Ozcivit a recunoscut mereu ca are o slabiciune si pentru muzica. Dovada sta melodia de dragoste inregistrata alaturi de sotia sa, Fahriye Evcen, cu cativa ani in urma. Atunci cei doi soti au realizat un duet minunat, iar piesa s-a bucurat de un mare succes.

Burak Ozcivit si Inna vor fi protagonistii unui spot publicitar pentru un renumit brand de sampon, a carui imagine este reprezentata in Turcia, de multi ani de celebrul actor. Se pare ca cei doi au intrat deja in studioul de inregistrari, unde vor filma spotul, in care Inna va canta in limba turca alaturi de Burak.

In presa turca s-a vehiculat faptul ca celebrul Burak Ozcivit va incasa fabuloasa suma de un milion de dolari. Deja pe conturile lor de socializare au aparut primele imagini din studioul in care se desfasoara filmarile clipului publicitar.

Citeste si: Legatura incredibila dintre Burak Ozcivit, actorul din "Dragoste infinita" si Denisa de la Bambi! Uite ce s-a intamplat intre cei doi, putina lume stie acest lucru!

Pe Burak Ozcivit il stiti din rolurile pe care le-a avut in serialele de succes "Suleyman Magnificul - Sub domnia iubirii" si "Dragoste infinita".

Stiati insa ca, la un moment dat, celebrul actor a interactionat cu Denisa de la Bambi? A povestit-o chiar artista din Romania, care spune ca s-a intalnit cu el intr-un resort din Turcia.

S-a intamplat acum doi ani, la putin timp dupa ce Denisa divortase de Cornel Brotac.

"Eram in vacanta, la un resort din Turcia, unde mergeam in fiecare dimineata la sala. Acolo era si el si m-a abordat in dese randuri, se vedea ca era indragostit de mine. Ma urmarea, imi spunea ca o sa facem copii si ca o sa ma mut cu el la Istanbul. Ce e mai amuzant e ca parea ca ii e frica de tata", a spus Denisa.

Voi o credeti?

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.