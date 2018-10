Burleanu: Din sezonul 2020/2021 se introduce conceptul de buna reputatie. Nu ne mai dorim penali in functiile de expunere mediatica in cadrul cluburilor de Liga I

Răzvan Burleanu a anunţat, miercuri, într-o conferinţă de presă, deciziile Comitetului Executiv al FRF, printre acestea numărându-se şi introducerea conceptului de “bună reputaţie” din sezonul 2020/2021, vizaţi fiind preşedinţii cluburilor şi antrenorii. De asemenea, el a precizat că în regulamentul de licenţiere şi monitorizare financiară se va menţiona că grupările îşi vor putea acoperi deficitul nu prin împrumuturi ale finanţatorilor, ci din aport la capitalul social. (function(){if(!window.ZTRADS)ZTRADS={};ZTRADS.z_site_rectangle_mobil={ params:{pub:"496447293437401",site:"news.ro",section:"site",zone:"rectangle_mobil",size:"0x0"},custom:{isVisibleWhen:{maxWidth:767}} };})(); “Începând cu sezonul 2020/2021 se introduce un nou concept, de bună reputaţie. Acest lucru presupune că comisiile de licenţiere vor verifica buna reputaţie a reprezentantului legal, altfel spus a preşedintelui clubului, a persoanei care reprezintă clubul în relaţia cu federaţia. Acest lucru presupune următoarele aspecte: reprezentantul legal trebuie să dovedească o bună reputaţie. Se consideră că acesta are o bună reputaţie dacă nu a fost condamnat în ultimii cinci ani pentru infracţiuni economico-financiare, de fals, de corupţie, ori infracţiuni de serviciu sau în legătură cu serviciul. Solicitantul de licenţă are obligaţia să depună cazierul judiciar la zi al reprezentantului legal, emis cu cel mult 15 zile înainte de termenul limită pentru depunerea documentaţiei de licenţiere, respectiv data de 31 martie. În plus, reprezentantul legal trebuie să dovedească şi o bună reputaţie sportivă. În aces scop, solicitantul de licenţă are obligaţia să depună o adeverinţă la comisia de disciplină şi etică a FRF din care să rezulte că nu a fost sancţionat în ultimii cinci ani pentru doping, pentru participarea la pariuri sportive şi/sau la trucare de meciuri. Prevederile menţionate anterior se vor aplica începând cu sezonul 2020/2021 pentru sancţiuni pronunţate după data de 1 i ...