Bursa.ro: Locuitorii din Tuzla se tem de o explozie violenta la conductele ce vor aduce gazele exploatate din Marea Neagra

Exploatarea gazelor din Marea Neagră stârneşte opinii pro şi contra cu privire la posibilele implicaţii asupra turismului şi a zonei din punct de vedere al protecţiei mediului, informează Bursa.ro. Locuitori şi proprietari de terenuri şi pensiuni din zona Tuzla şi Costineşti - unde este proiectat kilometrul zero al conductelor ce vor aduce gazele exploatate din Marea Neagră - se tem de pericolul unei explozii, mai ales că presiunea gazelor care vor trece prin conducte va fi în jur de 63 de bari, iar debitul va egala aproape consumul actual al României.La rândul său, domnul Nicolae Demetriade, preşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism, susţine, în nume propriu, că începerea lucrărilor de exploatare a gazelor în Marea Neagră nu va afecta turismul din zonă.La finalul anului trecut, Consiliul Legislativ a dat un aviz pozitiv la proiectul de lege privind unele măsuri pentru implementarea operaţiunilor petroliere de către titularii de acorduri petroliere, avertizând că operaţiunea de tranzitare cu reţeaua de conducte a unui perimetru petrolier offshore al unui titular de acord petrolier, cu scopul transportării zăcămintelor de petrol, implică riscuri de producere a unor accidente grave de poluare şi nu numai, cu efecte asupra populaţiei, mediului şi a securităţii furnizării de energie.Un obiectiv de genul unui terminal de gaze pus în zona litoralului va inhiba dezvoltarea turismului în această zonă, cel puţin un km stânga şi un km dreapta, ne-a declarat Ioan Diaconescu, proprietarul unui teren din zona Tuzla, adăugând: "În plus, există riscul unei explozii aşa cum s-a întâmplat, în iarnă, la terminalul de gaze de la Baumgarten".Din cauza costrucţiei unui terminal de gaze, terenurile din zonă se vor devaloriza de la 50% până la 200%, mai este de părere proprietarul, care a mai precizat că pe o suprafaţă de aproximativ 200 de metri stânga şi 200 de metri dreapta nu se va mai putea construi nimic fără aviz.Domnia sa ne-a spus: "Am un teren la Tuzla, momentan zona nu s-a dezvoltat, voiam să aştept până se dezvoltă şi să fac locuinţe de vacanţă. Planul făcut de ei mă afectează şi pe mine, am terenul fix lângă locul unde vor să construiască terminalul de gaze".Potrivit proprietarului, la dezbaterea de mediu pentru construcţia conductei Transgaz, prin care vor fi transportate gazele, s-au strâns în jur de 100 de persoane: "Am reuşit să mutăm conducta mai în spate, dar am vrea să fie dincolo de Drumul Naţional, unde sunt terenuri extravilane şi chiar nu afectează pe nimeni. În momentul de faţă, a fost declanşată procedura, care include şi o primă etapă de consultare publică privind înfiinţarea de către Exxon Mobile Production Bahamas şi OMV Petrom a elementelor tehnologice de mare debit şi presiune din zonă, aflate la mai puţin de 250 de metri de intravilanul staţiunii Costineşti, dedicat turismului şi locuirii".Articolul integral poate fi citit pe BURSA.RO