Buruiana-minune din Romania care ne vindeca de cele mai crunte boli. „Va fi hrana viitorului“

Considerat de multi doar o buruiana buna de dat la porci, stirul, o specie de amarant, este de fapt o planta foarte bogata in vitamine si minerale. Este un medicament natural, un aliment gustos si hranitor. Populatiile stravechi ale Asiei mentionau aceasta buruiana ca avand rangul de regina a nemuririi, aztecii o socoteau hrana a imortalitatii, iar grecii antici o denumeau „amaranthus", adica planta care nu moare. Dintre cele peste 60 de specii de amarant existente in lume, la noi cresc cateva, in flora spontana, iar una dintre ele este stirul. Este o planta salbatica cu flori verzi-galbene marunte si reunite ca intr-un spic, care este folosita mai mult ca nutret pentru porci.