Buzarnescu pierde cu Sharapova si paraseste in lacrimi terenul » Rusoaica o va intalni pe Begu in turul 2!

Mihaela Buzarnescu (30 de ani, 37 WTA) a fost eliminata de Maria Sharapova (31 de ani, 53 WTA), scor 4-6, 1-6, in primul tur al turneului Premier Mandatory de la Madrid. Primul set a fost unul echilibrat, decis de doar cateva lovituri. Masha a avut nervii mai tari in final, a servit excelent si a inchis primul set cu un as, scor 6-4 dupa 49 de minute. Actul secund a fost unul fara istoric. Sharapova a redus semnificativ numarul greselilor nefortate, a lovit necrutator cu forehand-ul, a reusit 3 asi si a terminat rapid infruntarea. Maria Sharapova va juca in turul urmator cu Irina Begu. Mihaela Buzarnescu a reusit una dintre cele mai bune saptamani din cariera. Miki a ajuns in finala turneului ...