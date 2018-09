Buzau: Accident rutier grav cu un om mort si alti trei grav raniti

Urmarire ca in filme pe strazile din Cluj. Șoferul vitezoman s-a rasturnat cu mașina Urmărire ca în filme pe străzile din Cluj-Napoca, vineri noaptea, după ce un șofer a încercat să fugă de polițiști. Citește mai departe...

Deputat PSD: Teodorovici greseste cu serviciile medicale in functie de cat platesti CASS Deputatul PSD Petre Florin Manole considera ca ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, greseste cu ideea introducerii a doua pachete de servicii de sanatate in functie de cuantumul contributiei platite la CASS, pentru ca masura ar "deschide un drum catre o societate divizata".

Ponta arunca nucleara: cine a orchestrat actiunea din 10 august Fostul premier Victor Ponta spune că nu crede că Liviu Dragnea a fost chemat la Parchetul General „ca să se vadă d ...

Drama unuia dintre cei mai mari campioni ai Romaniei! La 74 de ani,Emil Arseniu a ramas fara casa, acum traieste sub cerul liber! Fostul nostru multiplu campion European, Emil Arseniu nu mai înseamnă nimic pentru mai marii țării. Acum ceva ani de zile, acesta ducea sportul romnesc pe cele mai înalte culmi. Acum acesta locuiește pe stradă, după ce un incendiu i-a distrus toată casa. Acesta a rămas doar cu medaliile și câteva poze de la cursele acestuia.(CITEȘTE […] The post Drama unuia dintre cei mai mari campioni ai României! La 74 de ani,Emil Arseniu a ramas fara casa, acum trăieşte sub cerul liber! appeared first on Cancan.ro.

Prima apariție publica a lui Carla’s Dreams, dupa ce paparazzii CANCAN.RO l-au surprins fara masca. A facut duet unic cu un DJ din Chișinau Cea de-a patra ediție a show-ului “X Factor”, difuzată marți, de la ora 20.00, la Antena 1, este una presărată cu multe momente surprinzătoare, clipe emoționante, dar și visuri împlinite. Citește și: Primele imagini realizate în România cu solistul Carla’s Dreams fără mască + noua iubită! Carla’s Dreams, duet unic cu un DJ din Chișinău, […] The post Prima apariție publică a lui Carla’s Dreams, după ce paparazzii CANCAN.RO l-au surprins fără mască. A făcut duet unic cu un DJ din Chișinău appeared first on Cancan.ro.

Bianca Dragușanu, lovitura sub centura pentru fostul iubit: “Pregatindu-ma pentru cea mai buna parte din viața mea” Bianca Drăgușanu a făcut public un mesaj subliminal pentru fostul iubit, Tristan Tate. Gestul blondei cu trup de zeiță vine la câteva zile după ce excentricul milionar britanic a petrecut într-un local alături de o brunetă focoasă, plină de tatuaje. Citește și: Bianca Drăgușanu, mărturii exclusive despre admiratorul secret: ”În fiecare zi, primesc…” Bianca Drăgușanu, […] The post Bianca Drăgușanu, lovitură sub centură pentru fostul iubit: “Pregătindu-mă pentru cea mai bună parte din viața mea” appeared first on Cancan.ro.

Un deputat PSD critica o idee propusa de ministrul de Finante Teodorovici: Deschide un drum catre o societate divizata Deputatul PSD Petre Florin Manole a scris pe Facebook că ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, greşeşte cu ideea introducerii a două pachete de servicii de sănătate în funcţie de cuantumul contribuţiei plătite la CASS, pentru că măsura ar „deschide un drum către o societate divizată”.

Baietelul Andreei Mantea, indragostit lulea! Micutul David s-a afisat cu noua cucerire andreea mantea si david Distribuie Tweet Facebook E-mail Baietelul Andreei Mantea e micut, dar tare iubaret! David s-a „lipit” de o domnisoara si pare ca simte primii fiori ai ...

Daniel Dragomir, scrisoare-bomba catre Dragnea și Tariceanu: 'Puteți pune capat dictaturii statului paralel'. Ce masuri solicita in regim de urgența Fostul ofițer SRI, Daniel Dragomir, unul dintre inițiatorii platformei România 3.0, face un apel către președintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, și președintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, să adopte în regim de urgență cinci măsuri controversate. Dragomir susține că aceste măsuri sunt ...