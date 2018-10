C.C. Catch, regina muzicii disco din anii '90, a ridicat peste 10.000 de clujeni in picioare la We Love Retro

We love retro

C.C. Catch, regina disco a anilor ‘80-’90, a fost starul serii la We Love Retro 2018, a 5-a editie organizata de Spotlight in Cluj Napoca. Cantareata a revenit de 2 ori pe scena in aplauzele intregii sali, publicul fredonand bis-urile “I can lose my heart tonight” si “Cause you were young”. Super-disco hiturile artistei au incantat intreaga sala, aducand o nota de nostalgie in inimile spectarilor de toate categoriile de varsta. Atmosfera de la We Love Retro, the biggest party in Romania, a fost incalzita de N&D si N-Trance, intr-un trip nostalgic, dar efervescent, catre anii copilariei, cu piese ca “Vreau sa plang”(N&D) si “Stayin’ Alive”, “Set you Free” (N-Trance). Exploziile de confetti si jocurile de lumini au completat spectacolul artistilor, ridicand toata sala in picioare, insa energia consumata a fost rapid recuperata in zona de food court, usor accesibila tuturor. East 17 si Masterboy&Trixy Delgado au incantat cu hit-urile “Stay another day”, “House of love”, “Generation of love” si “Feel the hit of the night”. In paralel cu spectacolul oferit de artisti pe scena principala, pe scena 2, DJ Lupascu a intretinut un numar mare de dansatori cu muzica mixata pe benzi de magnetofon si viniluri. Pentru rezilienti serii, Brooklyn Bounce a incheiat spectacolul pe ritmuri de dance, trance si chiar house, ritmuri incendiare ale anilor ‘90, depasind orele de program ale evenimentului pentru publicul inca foarte activ. In urma experientei dobandite cu cele 5 editii ale evenimentului We love Retro, organizatorul Spotlight ne asigura ca si pentru urmatoarele editii vor aduce nume consacrate ale muzicii retro.