C.Dan, la inaugurarea noului sediu pentru eliberarea pașapoartelor: E ultramodern, nu platim chirie

Carmen Dan a declarat luni, la inaugurarea noului sediu al Serviciilor de Eliberare a Pașapoartelor din mall ParkLake, că au fost eliberate mai multe pașapoarte față de anul trecut și că s-a redus deja aglomerația de la ghișee. Dan a spus că spațiul nou este unul modern și nu se plătește chirie.

„Nu aș vrea să evoc eu acum problemele pe care și dumneavoastră le știți foarte bine și le-ați și facut cunoscute de-a lungul timpului. Fac doar o comparație cu o perioadă similară a anului trecut. Am eliberat față de anul trecut cu 50 la sută mai multe pașapoarte și stiți foarte bine care era situația ce aglomerație era la ghișeele de eliberare. În primul rând, din cauza spațiului neadecvat lucrului cu publicul într-un sistem de presiune și aglomerație. Am suplimentat de anul trecut și personalul, am făcut demersuri de a identifica spații noi. Deja s-a văzut o relaxare a presiunii la ghișee după ce am deschis sediul din mall, iar acum și acest sediu care este ultramodern care este dotat cu 14 ghișee în care se proceseaza cererile de eliberare”, a declarat ministrul Carmen Dan la ParkLake, conform Mediafax.

De asemenea, Carmen Dan a mai subliniat că noul sediu al Serviciilor de Eliberare a Pașapoartelor funcționează în mall în baza unui contract pe cinci ani, fără să fie plătită chiria, ci doar utilitățile.

„Funcționăm aici în baza unui contract avantajos. Mall-ul ne-a pus la dispoziție acest spațiu, ne plătim utilitățile. Contractul este pe cinci ani cu posibilitate de prelungire. Nu aș putea să vă spun acum suma pe utilităti, dar gândiți-vă că nu plătim chirie și este un lucru important. Mai mult decât atât, ne-au înțeles și ne-au ajutat și în ceea ce privește amenajarea spațiului și mutarea celor două servicii. (...) Pot să spun că în semestrul 2018 am eliberat în jur de 105.000 pașapoarte, comparativ cu semestrul I al anului trecut când am avut aproximativ 77.000 de pașapoarte eliberate, ceea ce înseamnă că lucrul acesta s-a făcut în condiții civilizate”, a mai spus Carmen Dan.

Pentru regiunea București-Ilfov vor fi primite solicitări și se vor elibera pașapoarte numai în două spații: ParkLake, etaj 1, str. Liviu Rebreanu nr. 4, sector 3, în care vor funcționa 14 ghișee de primiri cereri și 3 ghișee de eliberări pașapoarte; Plaza România, etaj 2, bd. Timișoara nr. 26, sector 6, în care vor funcționa 20 ghișee de primiri cereri și trei ghișee de eliberări pașapoarte.