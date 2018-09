C. Radulescu, nervos pe protestatari: Daca PSD caștiga iar alegerile, ne mai țin patru ani in stres?

Doinița Oancea a postat aceasta poza cu Liviu Varciu și a anunțat! Acum totul e clar Liviu Vârciu și Doinița Oancea formează cel mai admirat cuplu în serialul “Fructul oprit“. Bruneta a postat recent o fotografie pe rețelele de socializare, în care actorul o ține în brațe, numindu-l pe Liviu, ”partenerul ei de crimă”. “My talented partner in crime @liviu_varciu ! #tantainthehouse & #costica …diseara la h 20.00!”, a scris Doinița […] The post Doinița Oancea a postat această poza cu Liviu Vârciu și a anunțat! Acum totul e clar appeared first on Cancan.ro.

INFOGRAFIC – Cele mai mari ingrijorari ale mamelor din Romania și sarcina ZEN Sarcina și pregătirea pentru creșterea copilului sunt unele dintre cele mai importante etape din viața unei femei. Acestea sunt momentele în care mamele si viitoarele mame au multe întrebări, îngrijorări și curiozități. Tocmai de aceea, compania Nutricia Early Life Nutrition, lider european în formule de lapte, prezentă și pe piața din România cu formula Aptamil,

Acest medicament folosit de mulți romani are efecte devastatoare asupra inimii Acest medicament este folosit în mod frecvent de foarte mulți români, însă a apărut un risc major. Administrarea diclofenacului crește riscul bolilor de inimă, arată un studiu care a fost publicat în British Medical Journal. Medicamentul poate provoca insuficiență cardiacă, infarct și bătăi neregulate ale inimii. Studiul a fost efectuat de cercetători britanici și este unul dintre

Valea Oltului, impact frontal intre doua tiruri. Șoferii, raniți grav, au ramas incarcerați Doi bărbați au fost răniți grav, miercuri, în urma impactului frontal dintre tirurile pe care le conduceau, informează Mediafax. Accidentul a avut loc pe DN7 Valea Oltului, în zona comunei Bujoreni, județul Vâlcea. Traficul rutier între județele Sibiu și Vâlcea este blocat. Corina Băștinariu, purtătorul de cuvânt al Poliției Vâlcea, a transmis că șoferii de

Teodorovici dezvaluie pe ce argumente juridice se bazeaza aprobarea rectificarii bugetare fara aviz din partea CSAT Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri, la Palatul Victoria, după aprobarea de către Guvern a rectificării fără avizul CSAT, că decizia Executivului s-a fundamentat pe un punct de vedere transmis de ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, în care se face referire la decizii CCR.

Senatorii iși iau liber in prima zi de școala Senatorii au decis, în ședința de plen de miercuri, cu unanimitate de voturi, ca luni, 10 septembrie, să lucreze în teritoriu, pentru a participa la deschiderea anului școlar, scrie Mediafax."Este deschiderea anului şcolar, parlamentarii vor fi prezenţi în teritoriu la aceste activităţi. Am convenit ...

