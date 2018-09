C.T Popescu, despre Liviu Dragnea si pozitia in care se afla. ”Dincolo de ipocrizia pe care reusea sa o afiseze, s-a citit ura puternica”

Cristian Tudor Popescu a comentat pozitia in care se afla Liviu Dragnea in prezent. In cadrul unei emisiuni, jurnalistul a declarat ca liderul PSD arata ca un om plin de ura puternica.

Acesta a discutat si analizat subiectul momentului, care-l vizeaza fara dar si poate pe Dragnea. Liderul a fost chemat la Parchet, dupa ce a facut diferite declaratii privind tentativa de lovitura de stat. Se pare ca pe cel de la carma Guvernului a trait pe pielea lui proverbul ”Prietenul la vreme de nevoie se cunoaste”, caci acesta nu a mai fost insotit de cineva care sa-l protejeze.

Declaratiile lui C.T Popescu despre Liviu Dragnea

Jurnalistul a declarat pentru postul Digi 24 ca acum un an lucrurile stateau total diferit atunci cand Dragnea era chemat la Parchet. ”Important e ce vedem. Acum aproape un an, partidul trimitea o gasca de bodyguarzi cu cefe groase, cu mutre de interlopi care sa-l protejeze la Parchet. Acum a fost singur, partidul nu a mai trimis niciun haidamac care sa-l protejeze, asa ca a trebuit sa faca fata intrebarilor”, a spus CTP.

Si, cu ocazia aceasta, analizand situatia, a trecut si la partea de mimica, la ce se putea sa se citeasca din exterior. ”Pentru ca s-a aflat in aceasta situatie noua, pe figura lui s-a putut citi in sfarsit, sincera, dincolo de ipocrizia pe care reusea sa o afiseze, s-a citit ura puternica, sincera fata de viermii care indraznesc sa-i puna intrebari, sa-i ia aerul”, a mai declarat acesta.

Asadar, liderul PSD a fost chemat si intrebat despre lovitura de stat. Neregulile erau la ele acasa in ceea ce priveste acest subiect deoarece nu a anuntat nicio institutiei a statului cu privire la aceasta procedura. Raspunsul lui dragnea a fost ca nu a depus niciun document. Despre acest fapt, Cristian Tudor Popescu spune ca fapta lui se rezuma la dezinformare grava a opiniei publice, mai ales din pozitia in care se afla insa. ”Atunci intrebarea este cu ce se va solda din punct de vedere judiciar fapta lui Dragnea, aceasta dezinformare grava a opiniei publice facuta din inaltimea functiei de stat”, a completat jurnalistul C.T Popescu.

De asemenea, a si comentat sansele de revenire ale lui Dragnea. Se pare ca ele sunt putine spre deloc. ”Manda chiar comite blasfemia sa spuna – poate ca protocoalele cate mai sunt vor fi si ele anulate sau poate ca se vor mai face daca se dovedeste ca sunt necesare. Speranta lui Dragnea de a se scoate cu protocoalele tocmai s-a pulverizat”, a subliniat CTP.

