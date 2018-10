Cați lei a primit acest barbat fara un picior de la Gigi Becali

COTAR. Transportul public de persoane va fi suspendat: Se incalca principiul liberei concurente privind conditiile de acces la piata transportului de persoane Transportul public de persoane între București și localitățile din Ilfov va fi suspendat, începând cu data de 31 octombrie, din cauza faptului că nu mai există nicio autoritate care să reglementeze această piață, informează Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi ...

Marinarul roman rapit pe coasta Nigeriei a fost eliberat Marinarul roman care a fost rapit de pe o nava elvetiana in largul Nigeriei, in luna septembrie, a fost eliberat, anunta Ministerul Afacerilor Externe.

A fost in luna de miere in Belize. Peste doua luni a facut o descoperire socanta O femeie din Florida nu va uita niciodata luna de miere petrecuta in Belize, dar nu din motivele obisnuite. S-a ales cu un suvenir deloc dorit, care i-a dat viata peste cap in urmatoarea perioada.

Ce sa NU faci niciodata imediat dupa ce ai mancat. Risti sa te imbolnavesti grav! Iată câteva dintre lucrurile pe care trebuie să le eviţi după ce ai luat masa, deoarece îngreunează sau împiedică digestia. Citește mai departe...

Pofta, bat-o vina! A furat un cal cu caruta cu tot ca sa mearga sa manance mici la un targ A ajuns în arest, după ce a furat un cal cu căruță cu tot! Tânărul de 30 de ani, a dat lovitura în comuna Merișani, în comunitatea de rromi în care trăia. Citește mai departe...

Zi tensionata pentru Augustin Lazar: CSM anunța rezultatul verificarilor dosarului de candidatura Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) anunță luni rezultatul verificărilor dosarului de candidatură al lui Augustin ...

Accident mortal in Hunedoara. Un autocar cu 72 de persoane s-a rasturnat pe DN 7, iar planul roșu de intervenție a fost activat Aproape 100 de oameni au trăit clipe de coșmar în timp ce se întorceau din Spania acasă. Autocarul în care erau s-a răsturnat în localitatea Tătărăşti din judeţul Hunedoara. La scurt timp după ce a fost făcut apelul la serviciul unic de urgență 112, utorităţile au declanșat planul roşu de intervenţie. În urma incidentului rutier, […] The post Accident mortal în Hunedoara. Un autocar cu 72 de persoane s-a răsturnat pe DN 7, iar planul roșu de intervenție a fost activat appeared first on Cancan.ro.

Florin Salam, primele imagini dupa ce un interlop l-a lovit: ”Nu mai dam nume, sa nu-i facem reclama!” Florin Salam, cunoscutul manelist, a fost lovit de un individ în timp ce susținea o ”cântare” la Milano. Agresorul, Lower Stan, susține că este… finul lui Salam și că își iunește nașul foarte mult, numai că modul în care s-a manifestat ridică numeroase semne de întrebare. El era beat și drogat atunci când s-a petrecut […] The post Florin Salam, primele imagini după ce un interlop l-a lovit: ”Nu mai dăm nume, să nu-i facem reclamă!” appeared first on Cancan.ro.

Liviu Avram: Iohannis poate respinge revocarea lui Lazar. Toader a incalcat procedura Jurnalistul Liviu Avram scrie într-un articol din Adevărul că, potrivit legii, evaluarea procurorilor se exercită doar de procurori desemnați de către ministrul Justiției, nu de către ministrul însuși, motiv pentru care președintele Klaus Iohannis poate Citește mai departe...