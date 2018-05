Ca in Vestul Salbatic! Bataie intre doua clanuri din Alexandria! S-au folosit topoare si bate

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mascatii au intervenit in forta dupa ce mai multe clanuri de romi din oras s-au luat la bataie din cauza unui conflict mai vechi. Fortele de ordine au fost nevoite sa traga mai multe focuri de avertisment ca sa calmeze spiritele. Unul dintre proagonistii scandalului a ajuns in stare grava la un spital din Capitala dupa ce a fost injunghiat de un rival. In final, sapte indivizi au fost dusi la sectie pentru audieri. Toti sunt retinuti cu ordonanta. CITESTE SI: Barman roman, batut de mafioti italieni: Romanii astia de ca**t, nu-i suport nicicum! - VIDEO Cotidianul italian La Repubblica relateaza pe larg incidentul petrecut, pe 1 aprilie, in duminica Pastelui catolic, intr-un bar din Roma, aflat in gestiunea unui cuplu ...