Cațiva lideri USR i-au trimis o scrisoare lui Dacian Cioloș: 'Vino acum, cat nu e prea TARZIU'

USR-iștii n-au abandonat pista Dacian Cioloș. Mai mulţi parlamentari USR i-au transmis o scrisoare deschisă fostului premier pe care îl invită să se alăture partidului ”acum, cât nu e prea târziu”, susţinând că ”România este pusă în genunchi şi nu este acum momentul de calcule şi strategii politice”.

”Dragă Dacian, (...) am fi vrut să petrecem aceste sărbători în linişte şi bucurie şi să-ţi scriem doar pentru a-ţi ura cele bune. Însă justiţia tocmai ce a fost schilodită de PSD. Aşa că am ales să îţi scriem aceste rânduri şi să spunem lucrurilor pe nume, fără ocolişuri, aşa cum le stă bine oamenilor care au încredere unul în celălalt. Dacian, vino în USR şi hai să lucrăm împreună! Am înţeles prudenţa de până acum şi ţi-am respectat opţiunea. Dar timpul nu mai are răbdare. România este pusă în genunchi şi nu este acum momentul de calcule şi strategii politice. Acum trebuie să fim uniţi. Să acţionăm împreună şi să dăm oamenilor speranţă”, se arată într-o scrisoare obţinută de MEDIAFAX, semnată de mai mulţi deputaţi şi senatori USR.

Potrivit semnatarilor, USR şi Platforma 100 au acelaşi scop şi aceleaşi valori.

”Ce beneficiu este în a avea două partide mai mici în locul unuia mai mare? Câştigă România ceva din această împărţire artificială? Locul tuturor, şi al tău, şi al colegilor tăi, şi al nostru este sub aceeaşi acoperiş. Iar acoperişul care deja există se numeşte USR. Hai să folosim ceea avem şi hai să ne ocupăm de ceea ce contează. Cu tine, cu Vlad, cu Dragoş şi cu toţi ceilalţi colegi ai tai de buna credinta chiar putem face lucruri mari. Ştii deja că actuala conducere a partidului a candidat cu mandatul de a te invita în USR. Credem că exact acelaşi mandat îl va da şi Comitetul Politic al USR, dacă va fi nevoie. Toti vrem de la tine o decizie. Acum. Cât încă nu e prea târziu”, se mai arată în scrisoarea parlamentarilor USR.

Scrisoarea deschisă este semnată de Cristian Ghica, Cristian Seidler, Lavinia Cosma, Ramona Dinu, Silviu Dehelean, Stelian Ion, George Dircă, Lucian Stanciu-Viziteu, Bogdan Rodeanu, Mihai Goţiu, Dan Lungu, Daniel Popescu, Mihai Botez, Dan Rădulescu şi Sergiu Vlad, toţi parlamentari ai Uniunii Salvaţi România.