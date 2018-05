Ca-n filme! Au cumparat un mastiff tibetan, dar cand a crescut, proprietarii si-au dat seama ca este un...urs - VIDEO

Tibetan Mastiff google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); O familie din China care si-a cumparat in urma cu doi ani un caine din rasa mastiff tibetan a fost socata sa afle ca dragalasul catelus era de fapt un urs negru asiatic, noteaza London Evening Standard. O familie din China a cumparat un pui de mastiff tibetan in 2016, insa, cuplul a realizat eroarea doar atunci cand animalul nu s-a oprit din crestere si a inceput sa mearga in doua picioare. “Cu cat crestea, cu atat semana mai mult cu un urs”, a povestit Su Yun pentru China News, care traieste in apropierea orasului Kunming din provincia Yunnan (sud). Au luat un caine de pe strada, dar animalul statea treaz in fiecare noapte, ii privea mereu fix si dimineata el era tot acolo. Cand l-au dus ...