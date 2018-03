Ca-n filme! Doua dive de Dorobanti s-au batut cu pumnii si picioarele intr-un club de lux din Capitala! Au facut dezastru in jur

bataie google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Scene desprinse parca din fimele americane de actiune. Dupa ce au consumat mai multe pahare de alcool, doua dive de Dorobanti s-au luat la bataie intr-un club de lux din Capitala. Acestea au facut un show de zile mari, dar si dezastru in jur, fiind despartite doar de bodyguarzi. Procurorii de la DNA Iasi îngropati în dosare de iesenii care s-au uitat prea mult la televizor! In multe dintre cazuri procurorii sunt chemati sa intervina în cazuri stupide! Diana Guresoaie, cunoscuta pentru implicarea ei in dosarul ”Prostitutie in Showbiz” isi sarbatorea ziua de nastere in noaptea de miercuri spre joi intr-o locatie foarte scumpa din Bucuresti. Oana Marica, poreclita „Bun ...