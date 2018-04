Ca pe vremea lui Ceausescu. Multi romani FARA LOC DE MUNCA vor fi cautati acasa! Autoritatile vor incepe „vizitele la domiciliu”

Multe locuri de munca, putini candidati. Da, se intampla in Romania, iar autoritatile din judetul Brasov sunt decise sa reduca rata somajului intr-un mod cat se poate de neobisnuit. Potrivit declaratiilor oferite de catre oficiali ai Agentiei Judetene pentru Ocuparea Fortei de Munca Brasov, angajatii acestei institutii vor fi trimisi la domiciliile persoanelor care, potrivit evidentelor locale, nu au un loc de munca.

"Somajul este in scadere in judetul Brasov. In acest moment avem 7.700 de persoane inregistrate, fata de peste 10.000, cate erau in urma cu cativa ani. Cu toate acestea, firmele isi gasesc tot mai greu personal, astfel ca vom merge, impreuna cu toate celelalte institutii implicate, in toate satele din judet si ii vom cauta pe cei care nu au un loc de munca", a declarat Liliana Dragomir, director executiv AJOFM Brasov.

