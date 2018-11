Cabral si Andreea Ibacka au ales numele pentru fetita lor

Cabral si Andreea Ibacka vor deveni in scurt timp parintii unei fetite. Cei doi au ales deja numele pentru ea. Numele bebelusului a fost o alegere foarte grea pentru cei doi, iar Inoke, fetita din prima casatorie a prezentatorului, a ales numele surioarei.

Inoke, fata lui Cabral din prima casatorie, este foarte incantata ca va avea o surioara. Adolescenta i-a propus tatalui ei un nume pentru fetita care va veni pe lume in scurt timp. Cabral si Andreea Ibacka au luat in calcul si numele propus de Inoke si s-ar putea ca acesta sa fie cel final. Chiar daca este al doilea copil pentru prezentatorul TV, acesta este foarte emotionat.

„Andreea se simte bine, ii spunem Serifa, pentru ca are o deplasare din asta asa.. Cand apare nu stii daca vrea sa te ia in brate sau sa te impuste. Este bine. Ne-am tot gandit atatea luni la un nume, dar abia acum am ajuns la o cvasi-finalitate.

Ne-a propus Inoke, prima mea fiica, varianta asta de nume si cred ca suntem aproape sa o adoptam. Nu pot sa spun care este numele. Nu este secret, dar inca nu ne-am hotarat si iar scot ceva pe gura, iar o ia toata lumea razna. Asa ca ramanem la nume de cod Petunia. Petunia.. si vom vedea dupa aceea”, a declarat Cabral pentru Viva.

