Cadavre incurcate la preluarea lor din spital. Cum a fost posibil

Cadavrele a doua femei, care au decedat la Institutul Oncologic Bucuresti, au fost incurcate de catre apartinatori dupa ce acestia au semnat pentru preluarea lor si au ajuns cu ele acasa, a declarat, pentru MEDIAFAX, Lidia Kajanto, managerul IOB, precizand ca s-a deschis o ancheta interna. O noua ipoteza in cazul mortii Anastasiei Cecati: criminalul nu ar fi sotul artistei! „Au fost doua paciente decedate in aceeasi zi, dar preluate de familii in zile diferite. Una fost preluata la Pitesti, joi, iar cealalta, vineri, la Bacau, ambele fiind preluate de catre soti. Celor de la Bacau, cand au ajuns, le-a spus fiica femeii decedate ca aceea nu este mama ei. De aici a inceput tevatura. Au sunat sa ia legatura cu asistentul de ...