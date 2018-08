Cadou de 10.000 de euro pentru Alina Vidican de la Cristi Borcea! Fostul sef de la Dinamo a plecat in vacanta cu Valentina Pelinel, dar nu a uitat de fosta nevasta

alina vidican

Decis sa recupereze timpul pe care l-a pierdut dupa gratii, Cristi Borcea face tot ce ii sta in putinta pentru a o rasfata pe Valentina Pelinel, partenera lui de viata. Asa ca, dupa cum anuntasera, cei doi au mers intr-o vacata de neuitat, in Italia, loc in care fostul actionar dinamovist a cheltuit o mica avere… Dar, pare-se, nu a uitat si de familia la care renuntase pentru farmecele Valentinei…

Plecat intr-o vacanta alaturi de Valentina Pelinel, Cristi Borcea a facut tot ce a puttu pentru ca Alina Vidica si copiii pe care ii are cu ea sa nu se simta neglijati.

Din acest motiv, spun sursele noastre, Alina Vidican a avut surpriza sa primeasca un cadou fabulos din partea fostului ei sot, cu ocazia iesirii acestuia din inchisoare. Mai exact, se pare ca Alina Vidican a primit o suma in jurul a 10.000 de euro pentru a-si putea permite o vacanta de vis, oriunde in lume, alaturi de cei doi copii pe care ii are cu Cristi Borcea.

De altfel, ne-au precizat sursele noastre, comportamentul lui Cristi Borcea, in ciuda faptului ca a divortat greu de Alina Vidican, este ireprosabil la adresa acesteia, el avand grija ca timisorencei si copiilor lor sa nu le lipseasca nimic, niciodata, fostul actionar dinamovist fiind, de cele mai multe ori, de-a dreptul generos si receptiv la dorintele acestora.

Cristi Borcea, divort dificil de Alina Vidican

Borcea a mai fost casatorit de doua ori pana acum. Cu Mihaela, prima sotie, fostul actionar de la Dinamo are trei copii (pe Patrick si gemenii Angelo si Antonia Melissa), iar din mariajul cu Alina Vidican au rezultat doi copii (Alexandru si Gloria). La casatoria cu Alina, Cristi Borcea l-a avut nas pe Gigi Becali, iar despartirea dintre cei doi a fost extrem de dificila, divorul durand suficient de mult incat sa provoace o groaza de speculatii. La randul ei, Valentina Pelinel a mai fost casatorita cu Cristian Boureanu.

