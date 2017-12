Cadou URIAȘ pentru Cristi Borcea: Fostul acționar de la Dinamo a parasit inchisoarea

Decembrie a venit cu un cadou neasteptat pentru fostul actionar de la Dinamo! Sefii Penitenciarului Jilava i-au acordat o permisie de cateva zile lui Cristi Borcea. Aflat la inchisoare de mai bine de trei ani, dupa condamnarea definitiva in Dosarul Transferurilor, iubitul Valentinei Pelinel a fost lasat acasa pentru cinci zile! Surse din preajma omului de afaceri sustin ca totul s-a petrecut la inceputul lunii decembrie, chiar inainte de aniversarea iubitei sale!

"Valentina a avut parte de un cadou neasteptat de ziua ei! Barbatul pe care il iubeste a beneficiat de clementa din partea directorilor de la Penitenciarul Jilava, care i-au acordat sansa de a fi alaturi de partenera sa de viata si de baietelul lui pentru o perioada scurta de timp! Fostul actionar al dinamovistilor a respectat protocolul, astfel ca sederea lui la vila din Pipera a fost un mare secret, drept dovada ca nimeni nu a stiut ca iesit din puscarie. Omul a fost extrem de discret si, pe intreaga perioada, nu a parasit domiciliul”, au dezvaluit persoane apropiate afaceristului, conform Wowbiz.ro.

Dupa cateva zile in care a fost impreuna cu familia, Borcea s-a intors la penitenciar, tot in mare secret, urmand sa isi ispaseasca in continuare din pedeapsa de sase ani si patru luni pe care o are de efectuat in urma condamnarii din Dosarul Transferurilor.