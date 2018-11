Cadru didactic de la Universitatea Cuza din Iasi, premiat la Gala Bursele ANIS

Facultatea de Informatica UAIC google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Lect. dr. Nicolae-Cosmin Varlan, de la Facultatea de Informatica a Universitatii „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iasi, a fost premiat marti, 30 octombrie 2018, in cadrul Galei Bursele ANIS, organizata de Asociatia Patronala a Industriei de Software si Servicii (ANIS). Bursele ANIS reprezinta o initiativa a industriei tech pentru stimularea abilitatilor de predare ale cadrelor didactice tinere din mediul universitar. In cadrul primei editii a programului au fost inscrise 35 de proiecte, dintre care zece au fost desemnat castigatoare, iar candidatii premiati cu cate 5.000 de euro. Nicolae-Cosmin Varlan a castigat premiul cu un proiect de actualizare a unui curs initiat in 201 ...